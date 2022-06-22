Російські загарбники хочуть запровадити на тимчасово окупованих територіях смертну кару, - Федоров

Російські окупанти виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.

Він розповів, що кілька днів тому у Мелітополі викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі. Наразі невідомо, де його утримують.

На думку Федорова, окупанти чинять геноцид проти громадян України через те, що не мають підтримки ні з боку пересічних людей, ні з боку представників влади на всіх тимчасово захоплених територіях.

Окупантам мало викрадати людей, оскільки спротив лише зростає, тому колаборанти заговорили про запровадження смертної кари.

"Вони хочуть перейти до наступного етапу — смертної кари наших простих мирних жителів, які не чинять опір зі зброєю, а просто висловлюють свою думку про те, що вони не раді рашистам у наших тимчасово окупованих містах. Вони хочуть ввести смертну кару для того, щоб робити це публічно та залякувати наших людей далі. І це не просто чутки. Це те, що заявляють гауляйтери в центральних ЗМІ рашистської федерації", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя підтверджують перебування на території авіамістечка сирійців.