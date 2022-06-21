Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільниця МЗС Великобританії обговорить у Туреччині вивіз зерна з Одеси

Зустріч має відбутись вже у середу.

Очільниця МЗС Великобританії обговорить у Туреччині вивіз зерна з Одеси
Фото: ЕРА/UPG

Глава зовнішньополітичного відомства Великобританії Ліз Трасс у середу вирушає до Туреччини з метою обговорення шляхів допомоги українській стороні у вивезенні зерна з Одеси

Про це повідомив “Голос Америки” із посиланням на виступ голови британського МЗС Ліз Трасс у парламенті. 

За словами Трасс, на пошуки вирішення проблеми залишилися лічені тижні. 

Також вона повідомила, що уряд Великобританії введе додаткові санкції проти Росії і робитиме це доти, доки Москва не піде повністю з території України.

"Ми продовжимо вводити санкції, ми продовжимо припиняти імпорт товарів з Росії - доти, доки не побачимо, що Росія повністю йде з України", - підкреслила вона. 

Крім того, Великобританія продовжить надавати Україні більше зброї

Як раніше повідомлялось, Жозеп Боррель надішле листа своїм колегам з країн африканського континенту з роз'ясненням причин, які призвели до продовольчої кризи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також