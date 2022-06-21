Очільниця МЗС Великобританії обговорить у Туреччині вивіз зерна з Одеси

Зустріч має відбутись вже у середу.

Глава зовнішньополітичного відомства Великобританії Ліз Трасс у середу вирушає до Туреччини з метою обговорення шляхів допомоги українській стороні у вивезенні зерна з Одеси.

Про це повідомив “Голос Америки” із посиланням на виступ голови британського МЗС Ліз Трасс у парламенті.

За словами Трасс, на пошуки вирішення проблеми залишилися лічені тижні.

Також вона повідомила, що уряд Великобританії введе додаткові санкції проти Росії і робитиме це доти, доки Москва не піде повністю з території України.

"Ми продовжимо вводити санкції, ми продовжимо припиняти імпорт товарів з Росії - доти, доки не побачимо, що Росія повністю йде з України", - підкреслила вона.

Крім того, Великобританія продовжить надавати Україні більше зброї.

Як раніше повідомлялось, Жозеп Боррель надішле листа своїм колегам з країн африканського континенту з роз'ясненням причин, які призвели до продовольчої кризи.