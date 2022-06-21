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В Києві встановили мініскульптуру “Привид Києва”

Її можна знайти у центрі Києва.

В Києві встановили мініскульптуру “Привид Києва”
Фото: Проєкт "Шукай"

В столиці встановили чергову мініскульптуру проєкта “Шукай”. Нова скульптурка присвячена Привидові Києва.

Про це повідомили у проєкті “Шукай”. 

Мініскульптурка, присвячена Привидові Києва, встановлена на фасаді будівлі за адресою вул. Хмельницького, 56А. 

“Ідея зробити таку скульптурку виникла в перші дні вторгнення російських окупаційних військ, коли з’явилася інформація про українського військового льотчика-аса. Пізніше стало відомо, що це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які боронять небо над столицею та Київською областю”, - йдеться у повідомленні.

Над мініатюрою працювала скульпторка Анну Роздорожнюк із Хмельницького, меценатом фігурки виступила родина Босенків.

Прикмета скульптурки: Мене торкнись – перемогу наблизь.

Загалом у столиці вже встановлені 37 бронзових мініскульптурок проєкту “Шукай”.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ відреагувало на статтю у The Times, в якій стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка. "Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!", – пояснили у командуванні Повітряних сил.

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