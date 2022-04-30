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Командування Повітряних сил відреагувало на статтю у The Times про легендарного "Привида Києва"

Герой України Степан Тарабалка не "Привид Києва" і він не збив 40 літаків.

Командування Повітряних сил відреагувало на статтю у The Times про легендарного "Привида Києва"
​Герой України Степан Тарабалка
Фото: facebook.com/kpszsu

Командування Повітряних сил ЗСУ відреагувало на статтю у The Times, в якій стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка.

"У черговий раз просимо українську спільноту не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації, перед тим, як її поширювати", – зазначили у командуванні ПС.

Як наголошується, Герой України Степан Тарабалка не "Привид Києва" і він не збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

"Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!", – пояснили у командуванні Повітряних сил.

Також там спростували інформацію про те, що військові льотчики навчаються за кордоном на F-16, "як би нам усім цього не хотілося", і звернули увагу на те, що американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

Американське видання стверджувало, що український льотчик, який збив за першу добу війни шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 і два Су-25, а згодом на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40-ти, – це Степан Тарабалка.

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