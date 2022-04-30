Україна отримає від Данії 25 БТРів, важкі міномети і тисячі мінометних снарядів, - ЗМІ

Данія передасть Україні бронетранспортери та важкі міномети, повідомляє "Уніан" з посиланням на видання Olfi.

Збройні сили України отримають 25 колісних бронетранспортерів Piranha III, розроблені швейцарською компанією Mowag. При цьому Данія має намір замінити Piranha III на БТР Piranha V.

Також українським військовим передадуть важкі міномети М10 і тисячі мінометних снарядів до них. А ще - 50 гусеничних бронетранспортерів M113 G3 DK.

Нагадаємо, Польща надала Україні понад 200 танків.

Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше "попрацювала" по окупантах на Донеччині. Крім того, в пентагоні повідомили, що країна зараз готує українські війська в Німеччині.