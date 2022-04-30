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​"Повертаємо додому 14 наших людей", – Верещук про черговий обмін полоненими

Одна з українських військових – на п'ятому місяці вагітності.

​"Повертаємо додому 14 наших людей", – Верещук про черговий обмін полоненими
Фото: скрин відео

У суботу, 30 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Україна повертає додому 14 своїх громадян. Одна із військових, про обмін якої вдалося домовитися, перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук

"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала урядовиця у телеграм-каналі.

Раніше Ірина Верещук заявляла, що під час обмінів полоненими російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на військовополонених, що прямо заборонено Женевськими конвенціями.

За інформацією української влади, у РФ перебуває більш ніж тисяча заручників – у тому числі майже 500 жінок. Вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові.

Верещук наголошувала, що РФ відмовляється повертати цивільних жінок. За її словами, Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.

Нагадаємо, 28 квітня відбувся сьомий з початку повномасштабного вторгнення РФ  Україну обмін полоненими. З російського полону звільнили 45 українців – 13 офіцерів і 20 солдатів (з яких 5 поранені), а також 12 цивільних громадян.

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