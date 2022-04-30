Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка опублікувала дані командного складу полку РФ, який вчиняв воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя

У списку фігурують 226 військових.

Розвідка опублікувала дані командного складу полку РФ, який вчиняв воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя
Фото: ru.wikipedia.org

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ, які брали участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.

Повний список прізвищ воєнних злочинців, де фігурують 226 військових, оприлюднено на сайті відомства

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

291-й гвардійський мотострілецький орденів Олександра Невського та Суворова полк – тактичне формування Сухопутних військ Російської Федерації. Умовне найменування – Військова частина № 65384 (в/ч 65384). Формування входить до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії Північно-Кавказького, з 2010 року – Південного військового округу. Пункт постійної дислокації – селище Борзой (Чеченська Республіка).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також