Розвідка опублікувала дані командного складу полку РФ, який вчиняв воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ, які брали участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.

Повний список прізвищ воєнних злочинців, де фігурують 226 військових, оприлюднено на сайті відомства.

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

291-й гвардійський мотострілецький орденів Олександра Невського та Суворова полк – тактичне формування Сухопутних військ Російської Федерації. Умовне найменування – Військова частина № 65384 (в/ч 65384). Формування входить до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії Північно-Кавказького, з 2010 року – Південного військового округу. Пункт постійної дислокації – селище Борзой (Чеченська Республіка).