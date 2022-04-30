На Харківщині шахраї вимагають оплату вперед на картку за "евакуацію" з окупованих територій

Перевізники з Куп'янська вважають евакуацію з окупованої Борівської громади неможливою.

За пропозиціями евакуювати жителів тимчасово окупованої Борівської громади (Харківська обл.) можуть ховатися шахраї, вважають у селищній раді.

Про це повідомляється на сторінці Борівської селищної ради в Facebook.

"Останнім часом з'являються повідомлення від "перевізників", що пропонують послугу евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату вперед на банківську картку. Такі пропозиції мають всі ознаки шахрайства. Реальні перевізники з Куп'янська вважають евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою", - йдеться у повідомленні.

У селищній раді просять жителів громади бути обережними, критично оцінювати ситуацію і не перераховувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахраїв.

Нагадаємо, що Борова — це селище міського типу Ізюмського району Харківської області, що розташоване поблизу річки Оскіл.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про можливі шахрайські дії під виглядом повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку.

А в уряді повідомили, що шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН. Для отримання "виплат" пропонують сплатити державне мито на фальшивому сайті.