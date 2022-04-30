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Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації людей із Маріуполя, – ЗМІ

Зокрема обговорювалася евакуація людей катером під прапором Ватикану.

Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації людей із Маріуполя, – ЗМІ
Фото: vaticannews.va

Папа Римський Франциск тричі звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Проте у Кремлі заявляли, що не можуть надати гарантій безпеки.

Про це з посиланням на джерела повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Перші два рази глава Католицької церкви пропонував Путіну дозволити вивезти маріупольців гуманітарним коридором на підконтрольні Україні території. Ці прохання конфіденційними каналами передавали російському президентові наприкінці березня і ближче до Різдва.

Папа Римський пропонував направити до Маріуполя з Польщі свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського, який супроводжував подароване Ватиканом авто швидкої допомоги.

Під час третьої спробі домовитися про зелений коридор Папа запропонував вивезти цивільне населення з "Азовсталі" на кораблі під прапором Ватикану.

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши його допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани". 

Тиждень тому президент Зеленський заявив про бажання України, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі.

Перед тим на запитання, чому понтифік не їде в Україну, щоб де його чекають люди, Франциск відповів, що не може робити те, що "ставить під загрозу вищі цілі, якими є закінчення війни, перемир'я чи, принаймні, гуманітарний коридор".

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