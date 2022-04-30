СБУ викрила мережу російських агентів на Луганщині

СБУ затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганщини.

Про це у Телеграм повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Встановлено, що мешканець Лисичанська передавав загарбникам відомості про розташування підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також дані про наслідки ворожих обстрілів міста.

Зрадник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному. Пособники окупаційних військ передавали куратору зібрані дані через телеграм-канали.

"Наразі усіх учасників, у тому числі, очільницю агентурної мережі встановлено та затримано. На кожного колаборанта чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років", - написав Гайдай.

Нагадаємо, що у Маріуполі було вбито Валерія Кірсанова, який корегував російські "Гради" на мікрорайон "Східний" у 2015 році.