Вночі 30 квітня війська РФ продовжували обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи", - зауважив він.

Як уточнили у МВС, ворог завдав обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. В одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригадою медиків його було госпіталізовано.

Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

На Харківщині внаслідок російських обстрлів протягом 29 квітня загинула одна людина.