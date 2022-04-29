На Харківщині внаслідок російських обстрлів протягом доби загинула одна людина

На Харківщині внаслідок російських обстрлів протягом 29 квітня загинула одна людина. Про це повідомляє Суспільне. Харків.

Ще пʼятеро людей поранені.

"Поранені 2 жителів Харкова, у Золочівській громаді — 1 поранений, 1 людина у Лозівській громаді та 1 людина у Барвінківській", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області російські окупанти катували місцевого жителя, який брав участь в АТО як медик, а потім застрелили його.