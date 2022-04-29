Російські військові використовують "режим тиші", аби зламати оборону Маріуполя, - "Азов"

Українські захисники чекають на евакуаційну колону, аби забрати з міста важкопоранених.

Російські військові використовують "режим тиші", аби зламати оборону Маріуполя. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на командира полку "Азов" Святослава "Калину" Паламара.

"Станом на зараз вони намагалися використати режим тиші, шоб просунутись вперед, щоби пробити наші оборонні рубежі, ідуть спроби штурму. Їхні спроби станом на зараз невдалі. Наші хлопці відбивають ці атаки", - розповів Паламар.

Крім того росіяни продовжують другу добу обстрілювати військовий польовий шпиталь, де знаходяться багато людей.

"Засипало операційну кімнату, де зберігався операційних інструмент. Це велика проблема, дуже багато контужених серед уже поранених. Серед поранених також є двохсоті, є поранені серед працівників шпиталю", - каже Святослав Паламар.

Він висловив сподівання, що найближчим часом до Маріуполя доїде евакуаційна колона, аби забрати важкопоранених.

Нагадаємо, на заводі Азовсталь у Маріуполі лишаються сотні мирних мешканців. В укриття підприємства вони прийшли ще в лютому, коли почався повномасштабний наступ Росії. Всі вони досі чекають евакуації, провести яку не дає ворог.

Військовим росіяни запропонували здатися, але вони продовжують боротьбу.

Згідно з повідомленням Донецької ОВА, на сьогодні була запланована спроба евакуації цивільних із заводу. Оновленої інформації щодо цього поки немає.