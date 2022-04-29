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​Російські війська далекі від своєї мети – оточити українських військових на Донбасі, – Пентагон

Росія оперує на території України 92 батальйонно-тактичними групами.

​Російські війська далекі від своєї мети – оточити українських військових на Донбасі, – Пентагон
Фото: facebook.com/80brigade

Росія «на кілька днів відстає» від графіка у своєму наступі на Донбасі через жорсткий опір України та проблеми з постачанням

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на закритий брифінг високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, російські війська досягли лише часткового прогресу, і вони далеко не наближаються до своєї мети – оточити десятки тисяч українських військових.

«Це різанина», – сказав чиновник про запеклі бої, які ведуть обидві сторони на рівній, відкритій місцевості.

За оцінкою представника Пентагону, чимало російських БТГ зазнали значних втрат особового складу і техніки у першій фазі війни. Їх поспіхом відновили на території Росії, а тому чимало підрозділів, які кинули назад у бій, швидше за все, недоукомплектовані. Зараз Росія оперує на території України 92 батальйонно-тактичними групами (БТГ).

За оцінкою Пентагону, Росія також посилює свої повітряні та артилерійські удари по цілях, які, на її думку, можуть перешкодити Україні перевозити зброю та війська на фронт. 

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