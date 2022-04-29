​"Міжнародна система безпеки вийшла з ладу. Її залишки поховали під собою світовий порядок", – Єрмак

Україні потрібні надійні, вичерпні та обов’язкові гарантії безпеки. Світ потребує таких гарантій. Без них будь-яка угода з Росією буде лише перемир’ям, тимчасовим і крихким. Але щоб змусити Росію її підписати, нам потрібно триматися. Україна вдячна всім союзникам, які нам допомагають. Нам потрібна перемога.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у колонці для американського журналу Time.

Єрмак переконаний, що ленд-ліз допоможе Україні вижити, відновити цілісність держави. Агресор буде покараний.

За словами глави ОП, міжнародна система безпеки вийшла з ладу. Її залишки впали та поховали під собою світовий порядок. Доказом цього є війна в Україні, і саме наша країна знає, як побудувати кращу систему.

"Війна Росії проти України – це відмова від усіх вестфальських принципів. Нам відмовляють у праві на суверенітет. На нас тиснуть, щоб змінити нашу внутрішню політику", – зазначив Єрмак.

Український високопосадовець зазначив, що сьогодні в авангарді сил, які хочуть знищити систему міжнародних відносин стоїть Кремль. І у Кремля є спільники.

Він нагадав, що деякі країни ЄС досі готові вести бізнес з Росією.

"Деякі європейські еліти послідовно підривають європейські цінності в обмін на російські гроші та енергію. Ми пам’ятаємо, як Ангела Меркель і Ніколя Саркозі нехтували інтересами всієї Європи, щоб зміцнити позиції Німеччини та Франції. Ми добре пам’ятаємо Бухарестський саміт НАТО. Відмова допустити Україну та Грузію до Альянсу була фактичною згодою на агресію РФ проти обох країн", – зауважив керівник Офісу українського президента.

Єрмак наголосив, що міжнародні організації продемонстрували повну неспроможність зупинити агресора.

Попри це, він упевнений, що в НАТО ще є шанс проявити відповідальність і незалежність.

"Замість того, щоб говорити про «двері відкриті для всіх», саме час відкрити їх для України", – заявив глава ОП.

"Ми пропонуємо новий колективний договір про гарантії безпеки для України – як основу для колективної відповіді на глобальні виклики безпеки. Очевидно, що нейтралітет не може бути ключовим питанням у цій угоді. Ця угода має забезпечити статус України як демократичної, суверенної та цілісної держави, не ставлячи в дужки питання Донбасу та Криму. Умови забезпечення такого статусу є предметом обговорення, але зрозуміло, що серед гарантів є місце і для Заходу, і для Сходу", – наголосив високопосадовець.

За словами Єрмака, в майбутньому українська безпекова платформа має стати основою багатостороннього формату U-24, United for Peace.