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Екснардеп Ляшко потрапив у ДТП у Києві

Політик стверджує, що його та водія врятували подушки безпеки.

Екснардеп Ляшко потрапив у ДТП у Києві
Фото: скрин відео

Колишній народний депутат Олег Ляшко потрапив у ДТП у Києві. На перехресті вулиць Набережно-Рибальської та Електриків у Києві в авто, де перебував екснардеп, в'їхала машина з кортежу з маячками та документами Служби безпеки України. На лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені документи з символікою СБУ і КМДА.

Про це Ляшко повідомив у Facebook у четвер, 28 квітня, й оприлюднив відео.

За словами Ляшка, броньовані автомобілі "грубо порушили правила дорожнього руху – проїхали на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого влаштували ДТП". 

Політик розповів, що повертався з Чорнобиля. В його машині було четверо людей, постраждали двоє із них. Ляшко стверджує, що його та водія врятували подушки безпеки. 

"Ще одна машина, яка порушувала правила, – Gelandewagen, втекла, але є камери, можна встановити, хто був. Винуватець ДТП – якийсь високий чин – теж утік, не дочекавшись поліції", – стверджує Ляшко.

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