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Прем’єр Болгарії вирушив з делегацією до Києва

Урядова делегація прямує до української столиці потягом.

Прем’єр Болгарії вирушив з делегацією до Києва
Дмитро Кулеба і Кирило Петков
Фото: КИА

Прем’єр-міністр Болгарії Кирило Петков очолив делегацію, яка вирушила до Києва.

Про це Петков написав у Твіттері.

Очільник уряду країни оприлюднив відео, на якому сідає у потяг “Укрзалізниці”.

“Прямую до Києва з болгарською делегацією”, – написав він.

Як пише bta.bg, у Києві Петков зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого лідери двох країн дадуть спільну прес-конференцію. Також він поспілкується із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Гості відвідають міста Бородянка, Буча та Ірпінь Київщині, де на власні очі побачуть руйнування, завдані російською агресією. У Києві делегація зустрінеться із представниками болгарської громади України.

Прем'єр-міністра Болгарії супроводжують міністр оборони Драгомир Заков, депутати Калоян Ікономов, Станіслав Балабанов і Атанас Атанасов, а також директор Ситуаційного центру МЗС Антон Марков.

Нагадаємо, раніше Петков закликав своїх співгромадян пожертвувати зарплати на допомогу Україні. Він на своїй сторінці в Facebook повідомив, що відкрив громадську кампанію зі збору фінансів, які будуть надані українському уряду.

Болгарія заявляла, що не може допомогти Україні з озброєнням, бо сама має його недостатньо. 

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