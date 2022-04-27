​Україна назвала "неприпустимим" намагання Угорщини пов’язати обмеження фінансування від ЄС з війною в Україні

Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з Європейським Союзом щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на реакцію уряду Угорщини на лист Єврокомісії, який запускає процес обмеження фінансування Будапешта через корупцію.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", – сказав речник українського МЗС.

Раніше сьогодні представники Європейського Союзу надіслали офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Високопосадовці ЄС зазначили, що справа зосереджена на системних помилках у державних закупівлях Угорщини, які не змогли запобігти єдиним торгам, конфлікту інтересів та ризику корупції.

У відповідь речник угорського прем’єра Золтан Ковач заявив, що щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня.

"Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", – наголосив Ковач і пообіцяв надати детальну відповідь на лист на пресконференції завтра.