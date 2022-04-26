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Зеленський: російські війська використовували Чорнобильську зону як військовий плацдарм

"Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вісля всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що російські окупанти використовували Чорнобильську зону як військовий плацдарм.

"Російські війська, які наступали через Чорнобильську зону, використовували її як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій заборонено навіть стояти. Вони ганяли бронетехнику, де захоронені забруднені радіацією матеріали, і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює...", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що лише завдяки професійності співробчтників, які працюють в Чорнобильській зоні, а також на інших станціях, вдалося врятувати Україну.

Зеленський нагородив працівників зміни на Чорнобильській станції, які не залишили обʼєкт. Які підтримували роботу ЧАЕС попри загрозу своєму життю і попри нерозуміння окупантами навіть елементарних основ радіаційної безпеки.

Нагадаємо, директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що після російської окупації рівень радіації в районі Чорнобильської атомної електростанції станції вже унормувався. Проте коли там перебували військові РФ, він був "ненормальним", а ситуація в зоні ЧАЕС під час російської окупації була "дуже, дуже небезпечною".

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