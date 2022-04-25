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На Львівщині є 1200 квартир, які теоретично можна викупити для внутрішньо переміщених осіб, - Козицький

Списки житла формуються по всій країні.

На Львівщині є 1200 квартир, які теоретично можна викупити для внутрішньо переміщених осіб, - Козицький
Фото: надано пресслужбою

У Львівській області є 1200 квартир у будинках, які введені в експлуатацію, та придатні для проживання, які можна викупити за державною програмою для тимчасово переміщених осіб. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький

“Це проєкт Офісу президента щодо розміщення тимчасово переміщених осіб. Ми збираємо інформацію щодо кількості готових або майже готових квартир, введених в експлуатацію, для першочергового розселення мешканців. Зі своєї сторони, ми знайшли більш як 1200 таких квартир, які теоретично можуть бути викуплені урядом. На цей момент формуються такі списки по всій Україні, будуть встановлюватись граничні ціни, за якими теоретично держава могла б викуповувати таке житло в забудовників для потреб тимчасово переміщених осіб”, - розповів Козицький. 

Гроші, за його словами, для викуповування квартир мають бути виділені з державного бюджету. 

“Ми сподіваємося, що якась частина населення залишиться на території області. Це людський потенціал, і для нас важливо, щоб люди знайшли свою домівку. Тому що ми розуміємо, що звичайно, за короткий період відновити повністю розбомблені міста Сходу нереально”, - заявив голова ОВА. 

Нагадаємо, раніше Максим Козицький повідомляв, що у Львові з’явиться ще два модульних містечка для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, подібного до того, що було встановлено у місті нещодавно. Ще одне містечко може з’явитися на території Львівської області - і місті Стрий. 

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