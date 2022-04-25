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На наступному засіданні ВР приймемо закон про заборону проросійських партій, - Стефанчук

Він вважає, що у таких партій немає потенціалу для реваншу.

На наступному засіданні ВР приймемо закон про заборону проросійських партій, - Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що вже на наступному засіданні парламент зможе ухвалити в цілому закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова ВР відповів на питання щодо ймовірної заборони в Україні проросійських партій.

"Так, і цей механізм уже почали розробляти. Верховна рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті. Я абсолютно погоджуюсь із позицією, яка закладена в цьому законопроекті – в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших", - сказав спікер.

Голову ВР тоді спитали, як він бачить контроль над виконанням цієї заборони. Адже в Україні вже забороняли комуністичну партію, але вона потім відновила свою роботу. ОПЗЖ зараз заявила про припинення свого існування, але нардепи з цієї партії створили іншу групу із схожою назвою.

"Після того, що Росія творить в Україні, я думаю, що шансів в будь-якої проросійської партії навіть серед традиційного для них електорату півдня чи сходу просто не буде. Тому що під вогнем російських куль українці, незалежно від політичних поглядів, перетворилися в дуже потужну і єдину націю, для якої основними є держава та українські ідеали, захист нашого суверенітету та територіальної цілісності. Тому я переконаний, що шансів щодо реваншизму в Україні (проросійських партій - ред.) бути не може", - відповів голова ВР.

Нагадаємо, що колишні 23 нардепи фракції ОПЗЖ створили нову депутатську групу “Платформа за життя та мир”.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ відповідно до рішення РНБО.

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