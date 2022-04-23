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Більше зброї: Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні

Йшлося також про макрофінансову та оборонну підтримку нашої держави, а також санкції проти РФ та майбутні гарантії безпеки.

Більше зброї: Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні
Володимир Зеленський та Борис Джонсон під час візиту прем’єра Британії у Київ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. 

Про це ввечері суботи, 23 квітня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Більше зброї. Дякуємо за підтримку нашим союзникам", – написав він у телеграмі.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга уточнив, що лідери України і Британії обговорили макрофінансову та оборонну підтримку нашої держави, а також санкції проти РФ та майбутні гарантії безпеки.

"Щодо розмови з Джонсоном: дуже предметна розмова. Вона стосувалася і макрофінансової підтримки нашої економіки, щоб мінімізувати негатив, заподіяний війною і, головне, щоб його не відчували наші громадяни. Звісно, говорили про оборонну підтримку. Ми говоримо про нову фазу та якість допомоги союзників України у військовій допомозі. Йдеться про важку техніку. Але я вважаю, що такі речі люблять тишу. Ми впевнені в наших союзниках", – цитує Сибігу "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомляли, що Великобританія шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone. Зокрема – встановити їх на транспортні засоби.

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