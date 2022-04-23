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Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас

У Кремлі шукають сценарії припинення війни шляхом переговорів, які б не знищили рейтинг Путіна.

Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кірієнко
Фото: abnews.ru

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко зустрівся в окупованому Росією Донецьку з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Метою поїздки було нібито обговорення питання співпраці з "республіками Донбасу", повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на джерело.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляла про візит Кирієнка на Донбас. Зазначалося, що високопосадовця супроводжували керівник внутрішньої політики Андрій Ярін та інші співробітники внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ.

Сергій Кирієнко курирує внутрішню політику в адміністрації Путіна. 

"Звільнення" "ДНР" і "ЛНР" є однією з офіційних причин воєнного вторгнення Росії в Україну. У другій половині квітня почалася так звана битва за Донбас, під час якої російські війська, як вважають, мають намір повністю взяти під контроль Донецьку та Луганську області.

За даними "Медузи", політичний блок адміністрації президента РФ обговорював можливі сценарії припинення війни шляхом переговорів, які б не знищили рейтинг Володимира Путіна, але таких варіантів не знайшов.

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