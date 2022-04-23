Людей розмістили по школах та гуртожитках.

Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

8 квітня у Чебоксари депортували 466 людей, з них 106 дітей.

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, зокрема 90 дітей.

Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.

“Ось вона – денацифікація по-російськи в дії. Просто вивезти всіх маріупольців з України. Мразі. Лють. Просто Лють”, – заявив Андрющенко.

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime