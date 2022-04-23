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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися в автомобілі на міні окупантів

Трагедія стался у селі Чорноглазівка Богодухівського району

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися в автомобілі на міні окупантів

Сьогодні у Харківській області двоє чоловіків підірвалися в автомобілі на міні окупантів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“Близько 16:00 на автодорозі поблизу с. Чорноглазівка Богодухівського району двоє чоловіків, рухаючись на автівці, підірвалися на міні, залишеній російськими окупантами. Вони загинули на місці”, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

“Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази на warcrimes.gov.ua)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни проводять мінування на всіх тимчасового окупованих територіях.

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