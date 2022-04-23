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Для іноземних студентів хочуть провести вступну онлайн-кампанію в українські виші

До повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися майже 80 тисяч іноземців. 

Для іноземних студентів хочуть провести вступну онлайн-кампанію в українські виші
Фото: EPA/UPG

Прийняття іноземних студентів до вищих навчальних закладів України цього року не буде скасовано навіть попри повномасштабну російську агресію.

Про це Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив під час брифінгу в Українському медіацентрі.

“На сьогодні ми плануємо провести вступну онлайн-кампанію. Є деякі питання, але ми їх вирішимо, аби українська освіта була затребуваною у всьому світі, незалежно від безпекової ситуації”, – зазначив він.

За словами Міністра, станом на 1 січня 2022 року в Україні до повномасштабного російського вторгнення навчалися майже 80 тисяч іноземців. 

Шкарлет зазначив, що за останні два роки в Україні значно зросла кількість іноземних студентів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання для випускників шкіл та абітурієнтів у 2022 році.

Водночас ЗНО не скасують повністю, воно відбудеться за спеціальною процедурою: замість декількох предметів буде один національний тест з трьох дисциплін: математики, української мови та історії України.

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