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Унаслідок обстрілу окупантів на Луганщині загинуло ще чотири людини

Декілька осіб отримали поранення. 

Унаслідок обстрілу окупантів на Луганщині загинуло ще чотири людини
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Після обстрілу Гірської громади на Луганщині загинуло ще чотири людини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Протягом усього дня Гірська громада потерпає від щільного вогню росіян. Так, близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє жителів Золотого”, – зазначив він. 

Декілька осіб отримали поранення. 

Фото: t.me/luhanskaVTSA

“На жаль, не всіх вдалося врятувати. Також пізніше ще знайдені тіла без ознак життя. Загалом на теперішній час загинуло шестеро жителів громади”, – сказав Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, 17 квітня внаслідок обстрілу росіянами центру Золотого загинуло двоє людей, четверо було поранено. 

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