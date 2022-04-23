Російські окупанти випустили не менше шести крилатих ракет по Одесі.
Про це повідомляє Думская.
Жителі міста чули вибухи в різних районах. Це були як прильоти ворожих ракет, так і результат роботи української ППО. Відомо, що декілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і уламки, що падали.
Щонайменше одна ракета впала і вибухнула. В одному з густонаселених районів почалася пожежа в житловому будинку. Обстріл триває.
Нагадаємо, що російська армія під час розпочатої цього тижня другої фази "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.
Також бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ знищили 19 квітня біля Одеси ворожий БПЛА "Орлан-10".