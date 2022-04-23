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Окупанти обстріляли ракетами Одесу, почалася пожежа в житловому будинку

Жителі міста чули вибухи в різних районах.

Окупанти обстріляли ракетами Одесу, почалася пожежа в житловому будинку
Фото: Думская

Російські окупанти випустили не менше шести крилатих ракет по Одесі.

Про це повідомляє Думская.

Жителі міста чули вибухи в різних районах. Це були як прильоти ворожих ракет, так і результат роботи української ППО. Відомо, що декілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і уламки, що падали.

Щонайменше одна ракета впала і вибухнула. В одному з густонаселених районів почалася пожежа в житловому будинку. Обстріл триває.

Нагадаємо, що російська армія під час розпочатої цього тижня другої фази "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.

Також бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ знищили 19 квітня біля Одеси ворожий БПЛА "Орлан-10".

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