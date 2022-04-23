У Києві метро на час повітряної тривоги призупинятиме рух наземною ділянкою

У Києві поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на “червоній” лінії.
Про це повідомили у КМДА.
А на “зеленій” гілці не курсуватимуть через Південний міст.
Нагадаємо, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.
Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях – 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися.
Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.
З 21 квітня у столичному метрополітені поїзди на "червоній" гілці відновили рух до станції "Лісова".