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У Києві метро на час повітряної тривоги призупинятиме рух наземною ділянкою

Йдеться про "червону" лінію.

У Києві метро на час повітряної тривоги призупинятиме рух наземною ділянкою
Фото: Макс Требухов

У Києві поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на “червоній” лінії.

Про це повідомили у КМДА.

А на “зеленій” гілці не курсуватимуть через Південний міст.

Нагадаємо, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.

Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях – 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися.

Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

З 21 квітня у столичному метрополітені поїзди на "червоній" гілці відновили рух до станції "Лісова".

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