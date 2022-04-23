Більшість "народних міліціонерів днр" загинула в боях під Маріуполем, - ГУР

Українська розвідка з'ясувала, що в так званій "ДНР" майже не залишилось "народних міліціонерів". Оскільки більшість з них загинула в боях під Маріуполем.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО.

"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у розвідці втрати окупантів складають:

Маріупольський напрямок:

до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

понад 2800 чол. санітарні втрати;

Інші напрямки:

близько 500 чол. безповоротні втрати;

близько 2100 чол. санітарні втрати.

За даними розвідки, брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - додають в ГУР.

Нагадаємо, що із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну проти України.

А віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що окупанти 23 квітня намагаються організувати свій коридор для евакуації людей з Маріуполя в Росію.