Окупанти примусово мобілізують чоловіків з Маріуполя до "армії днр"

Надходять повідомлення про посилення фільтрації чоловіків у Кальміуському та Лівобережному районах.

Із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну проти України.

Про це повідомив у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фільтрація. Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації до "армії ДНР". Переважно, молоді чоловіки до 40 років. Їх спрямовують в напрямку Донецька. На зараз інформацію додатково уточнюємо щодо кількості та подальшої долі", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що окупанти 23 квітня намагаються організувати свій коридор для евакуації людей з Маріуполя в Росію.

Також українські військові показали цивільних мешканців, які ховаються у підвалах ”Азовсталі".

Як заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.