На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки, - Держспецзв'язку

У відомстві розповіли, як не стати жертвою хакерів.

Фахівці Держспецзв’язку повідомили про ймовірне посилення кібератак з боку російських окупантів на великодні свята.

Про це інформує пресцентр відомства.

"Багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту. Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше «чіпляють", - йдеться у повідомленні.

У відомстві порадили:

Не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.

Із обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.

Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел.

Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. Це убезпечить вас від спроби злому.

Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої «допомоги до свят». Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах.

Нагадаємо, що CERT-UA виявила розповсюдження електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування «Азовсталі»". Йдеться про ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.