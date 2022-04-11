Перевіряти осіб на блокпостах чи під час комендантської години пропонують через новий застосунок “ТиХто”

Аналітичний сервіс YouControl розробив застосунок "ТyHto"(ТиХто) для швидкої перевірки приватних осіб на блокпостах, на вулиці під час комендантської години, на вході в укриття чи будь-де.

Про це повідомила пресслужба сервісу.

Застосунок створили спільно з Artellence та за підтримки СБУ.

“Цей застосунок – наразі унікальна та ефективна розробка. Основні переваги – велика кількість публічних джерел інформації, технології порівняння облич, пошук за фото в соцмережах”, – йдеться в повідомленні.

Застосунок перевіряє інформацію:

відповідність фото в паспорті особі, яка його пред’являє,

паспорт недійсний або втрачений,

чи перебуває особа в державному розшуку,

чи перебуває особа в реєстрі терористів,

чи накладені на особу санкції РНБО,

перебування в списку воєнних терористів і ДРГ,

перебування в базі “Миротворець”,

чи авто перебуває у розшуку.

Застосунок не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб. Він містить публічні дані з відкритих реєстрів. Якщо фактор ризику спрацював – це не доказ, що перед вами злочинець, це сигнал для працівників поліції чи інших служб звернути увагу і провести більш глибоку і детальну перевірку.

“Застосунок запитує ПІБ, серію та номер паспорта, дату народження особи, що перевіряється. Достатньо одного пункту, але що більше відомостей – то точніша перевірка. Також можна сфотографувати особу та її фото в паспорті, щоб система встановила відповідність. Чи невідповідність”, – йдеться в повідомленні.

Щоб перевірити авто, потрібно ввести його номер. Якщо автомобіль не в розшуку, ви отримаєте відповідь із параметрами автівки: марку, модель, колір та рік випуску. Ця перевірка виявляє транспортні засоби, які використовують номерні знаки інших авто.

“Для кого підходить? Найбільше додаток стане у пригоді представникам ЗСУ, ТрО, СБУ, Нацгвардії, державних органів, волонтерам та мунварті під час щоденної перевірки осіб. Проте користуватися ним може кожен. Наприклад, перевіряючи орендодавця або орендаря. Навіть нових сусідів можна перевіряти”, – додали в компанії.

Застосунок безкоштовний. Для реєстрації потрібен номер телефону. “Тож закликаємо завантажувати, користуватися, рекомендувати знайомим. Що більше з нас будуть використовувати застосунок, то більше ворожих осіб буде викрито, то кращою буде наша безпека і то скоріше Україна переможе”, – зазначили в YouControl.