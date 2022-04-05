ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів, – Мінцифри

"Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога".

ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті”, – нагадали у Мінцифрі.

ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії:

ресурси державних установ;

великі корпорації;

операторів зв’язку;

банки;

кредитні спілки;

сервіси електронного цифрового підпису;

низку побутових сервісів, яким користується населення.

“Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні”, – йдеться у повідомленні.

“Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, хакерська група Anonymous злила в мережу особисті дані 120 тисяч окупантів, котрі воюють в Україні.

Служба безпеки України у першу ніч російського вторгнення запобігла зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.