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ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів, – Мінцифри

"Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога".

ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів, – Мінцифри
Фото: g-ross.com.ua

ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті”, – нагадали у Мінцифрі.

ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії: 

  • ресурси державних установ;
  • великі корпорації;
  • операторів зв’язку;
  • банки;
  • кредитні спілки;
  • сервіси електронного цифрового підпису;
  • низку побутових сервісів, яким користується населення. 

“Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні”, – йдеться у повідомленні.

“Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, хакерська група Anonymous злила в мережу особисті дані 120 тисяч окупантів, котрі воюють в Україні.

Служба безпеки України у першу ніч російського вторгнення запобігла зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

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