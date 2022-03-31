​Петицію із закликом додати у соцмережі українські емодзі підписало понад 9,2 тис. осіб

Міністерство культури та інформаційної політики закликало українців долучитися до збору підписів щодо запровадження на платформах Apple, Android, Meta та Twitter українських смайликів (emoji).

Створена Мінкультури петиція на час написання новини набрала понад 9,2 тис. із необхідних для розгляду 10 тис. підписів.

"Разом зможемо ще більше! Ваша підтримка дуже необхідна. Поширюйте серед друзів та знайомих. Будемо вдячні за кожен голос", – сказано у повідомленні на сторінці міністерства у фейсбуці.

Кількома днями раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до консорціуму Unicode з проханням, аби на платформах Apple, Android, Meta та Twitter з’явилися спеціальні українські емодзі. У МКІП створили петицію для підтримки цього рішення.

За статистикою, смайли як метод комунікації нині використовують понад 90% онлайн-користувачів. Тож у МКІП вважають, що поява українських емодзі на тлі безпрецедентної світової підтримки України допоможе ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо незламності українського народу.