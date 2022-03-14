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Розпочав роботу офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine, - Федоров

Завдяки порталу збиратимуть кошти на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.

Розпочав роботу офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine, - Федоров
Фото: Facebook/Михайло Федоров

В Україні запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Збираємо кошти на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ. Надсилайте донати тут: https://donate.thedigital.gov.ua/. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських і міжнародних друзів", - повідомив міністр.

Нагадаємо, українська криптоплатформа KUNA створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 млн. З фонду будуть закуповуватись усі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових і населення.

У Мінцифри прозвітували, що вже придбали для української армії за кошти криптофонду. Зокрема, це 5550 бронежилетів і 500 пластин для бронежилетів, 3125 тепловізійної та нічної оптик, 3427 медичних засобів, 410 000 сухпайків, 500 шоломів і 60 рацій.

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