Укртелеком зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської, - Держспецзв'язку

Служба оприлюднила оперативну інформацію про роботу мобільних мереж в Україні станом на 9:00 11 березня.

Держспецзв'язку оприлюднило на своїй Facebook-сторінці оперативну інформацію про стан роботи мобільних мереж 11 березня.

"Протягом доби була пошкоджена інфраструктура, що призвело до відсутності інтернету та телефонії в Чернігівській області. Надання інтернет-послуги в Київській області повністю відновлено після аварії. Також оператор зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет надається критичним потребам ЗСУ та обʼєктам критичної соціальної інфраструктури", - повідомили в Держспецзв'язку.

У Харкові, за даними Держслужби, мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного звʼязку.

"У Херсоні покриття Київстар становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводять відновлювальні роботи після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити місця без звʼязку", - повідомили в службі.

Критична інфраструктура Укртелеком теж працює. Унаслідок пошкодження магістральних ліній тимчасово зник доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Наразі надання послуг відновлено в Запорізькій області, а в Херсонській та Миколаївській областях завершують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 7 березня в Мелітополі окупанти вкотре захопили телевежу та вежі радіозв'язку, у місті почали блокувати мобільний зв'язок та інтернет.

Голови обласних адміністрацій розповіли про обстріли в регіонах станом на 11 березня.