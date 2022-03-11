Баришівку обстріляли ракетами, на Сумщині бомбили Лебедин, – воєнне зведення від голів ОДА

У Київській області ворожі війська обстріляли Білогородську та Бучанську громади, по Баришівці вдарили ракетами.

Вони влучили в житлові багатоповерхівки і приватний сектор. Інформація про постраждалих уточнюється. Також на Київщині тривають бої в Ірпені, Макарові та в районі Бородянки, повідомили у зведенні від голів ОДА (ВЦА) станом на 8-му ранку.

За ніч Росія двічі атакувала Чернігів. Крім руйнувань житлового сектору, пошкоджено водогін великого діаметру. У місто припинено постачання води. Інші руйнування і жертви уточнюють. Частина міста без опалення, понад половина – без світла. Комунальні служби постійно ремонтують мережі.

Учора із "ураганів" обстріляли Ніжин, внаслідок чого загинули двоє, вісім людей були поранені. Біля Чернігова тривають оборонні бої, за добу було кілька успішних контратак ЗСУ у київському напрямі.

На Сумщині вночі знову бомбили Лебедин. Це відбувається щоночі. Російські ворожі літаки скидають бомби на житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури.

У Житомирській області увечері і вночі було три повітряні тривоги. Інформації про руйнування і втрати немає.

По Дніпру ворог завдав трьох авіаударів. За попередніми даними, одна людина загинула.

На Харківщині Росія вночі влучила в електропідстанцію в Пʼятихатках, унаслідок чого виникла пожежа, яка поширилась і на гуртожиток поряд. За попередніми даними, постраждалих немає. По області тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

На Волині о 5:45 на аеродромі, що поблизу Луцька, пролунали вибухи. Наразі ліквідовують пожежу. На місці працюють відповідні служби. Попередньо – ракетні удари, є жертви.

По Івано-Франківську вранці були три авіаудари. У Полтаві і Лубнах уночі були тривоги.

У Луганській області тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню. У Сєвєродонецьку багато загорянь у житлових будинках. У Рубіжному – пожежа в будинку для людей похилого віку. Пошкодження газоводу. До Лисичанська та Гірського, де тривалий час відсутнє водопостачання, налагоджено підвезення технічної води.

У Донецькій області складна ситуація лишається в Маріуполі. Місто наше, але в облозі ворога. На Світлодарську росіяни пошкодили газогін високого тиску. У Краматорську тихо.

У Херсонській області ніч минула тихо, але вранці були потужні вибухи.

Кіровоградщина, Закарпаття, Хмельницька область, Львівська область – тихо.

Запорізька область – ситуація контрольована. Радіаційний фон в області залишається в межах норми.

Рівненщина, Вінниччина, Тернопіль, Черкаси – відносно спокійно, але були тривоги.

Чернівці, Миколаївщина, Одеса – тихо.

З даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 11 березня сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Водночас суттєвих змін у становищі наших військ і військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.