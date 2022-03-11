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​Facebook тимчасово дозволить публікувати дописи з побажанням смерті Путіну та Лукашенку, - Reuters

Користувачам також дозволять "закликати до насильства" проти російської армії, яка нападає Україну.

​Facebook тимчасово дозволить публікувати дописи з побажанням смерті Путіну та Лукашенку, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Користувачам Facebook і Instagram у деяких країнах тимчасово дозволять "закликати до насильства" проти російської армії в контексті її військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на корпоративні листи, у яких співробітникам повідомили про послаблення обмежень. 

Попередньо йдеться про нові правила для користувачів з України, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії, Угорщини, Вірменії та Азербайджану.

Окремими пунктом вказано, що модератори "заплющуватимуть очі" на публікації з побажаннями смерті президенту РФ Володимиру Путіну і Олександру Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі. Зазначається, що заклики до смерті не будуть дозволені, "якщо вони містять інші цілі або мають два індикатори достовірних загроз -  місце розташування або спосіб".

Користувачам також дозволять "закликати до насильства" проти російської армії, яка нападає Україну.

"У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, такі як "смерть російським загарбникам", - йдеться в заяві представника Meta. 

Нагадаємо, соцмережі Twitter, WhatsApp та Facebook підтримали Україну в боротьбі з російською агресією.

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