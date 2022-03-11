З початку вторгнення окупанти вбили 64 мирних жителів Донеччини, поранили - 315

Загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі точно встановити поки що неможливо.

Фото: facebook.com.pavlokyrylenko

У Донецькій області з початку вторгнення російські окупанти вбили 64 та поранили 315 мирних жителів - без відомостей про загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у дописі на Фейсбук.

«Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що вчорашній авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у Маріуполі вбив 3 людей. Серед них – 1 дитина. За 10 березня росіяни вбили ще двох мешканців області: 1 у Маріуполі та 1 у селі Терни на Лиманщині. Четверо людей дістали поранення: по 1 у Маріуполі, Краматорську, Тернах і Миронівському», - йдеться у дописі.

Кириленко також зазначив, що загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі точно встановити поки що неможливо.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що російські військові станом на 10 березня вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в боях наших військових. Про це він заявив у відеозверненні.