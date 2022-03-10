У МЗС Туреччини вважають, що Путін не проти прямих переговорів з Зеленським, - CNN

Міністр закордонних справ Туреччини про це повідомив після тристоронніх перемовин в Анкарі.

Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Він також зазначив, що зустріч Лаврова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою була лише початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, що російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який вона веде по мирних українцях. Мова йде про вимоги, раніше озвучені президентом країни-окупанта Володимиром Путіним.

Україна не здалася, не здається і здаватися не буде.