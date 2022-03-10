Найближчими днями європейські країни розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, - Шмигаль

Премʼєр-міністр зазначив, що вступ України до ЄС стане однією з визначальних подій в історії Європи.

Найближчими днями європейські країни мають розглянути питання надання Україні статусу кандидата до ЄС. Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль у зверненні до українців.

"Найближчими днями країни Європейського союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського союзу на роки вперед. Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів. Тому ми звертаємося із закликом не лише до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом ЄС", - заявив Шмигаль.

Крім того премʼєр-міністр подякував союзникам за підтримку України. Також він підкреслив необхідність подальшого руху у напрямку повної ізоляції Росії.

"Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів. Це кошти, які будуть направлені на посилення нашої армії, на гуманітарну допомогу та підтримку українців. Ми вдячні нашим американським друзям за таку серйозну підтримку.

Так само як ми вдячні нашим друзям та країнам-партнерам по всьому світу за ізоляцію Російської федерації. Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти РФ. Агресор відчув, що світ проти нього. І далі буде тільки гірше".

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що російські військові станом на 10 березня вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в боях наших військових.