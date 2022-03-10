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​Іноземна компанія передасть Україні 6 літаків Ан-158, - Гусєв

Після технічного обслуговування та ремонту вони зможуть виконувати спеціальні рейси для доставки необхідних вантажів в умовах воєнного стану.

​Іноземна компанія передасть Україні 6 літаків Ан-158, - Гусєв
Фото: aerovokzal.net / Вячеслав Смигунов

Іноземна компанія планує передати "Укроборонпрому" шість літаків Ан-158.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці гендиректор концерну Юрій Гусєв.

"Щойно одна з іноземних компаній офіційно звернулась до нас в Державний концерн "Укроборонпром" щодо надання для потреб нашої авіації 6-х літаків Ан-158, які, звичайно, не є бойовими, але можуть та будуть після технічного обслуговування та ремонту виконувати спеціальні рейси по доставці усього необхідного нам в умовах воєнного стану", - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що в Україні працюють над тим, щоб отримати бойові літаки для Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, 9 березня Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні закликав партнерів припинити “пінг-понг” у питанні надання Україні літаків і нарешті передати авіаційну техніку. 

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу літаків Україні має ухвалити НАТО. Напередодні з'явилася інформація, що Віцепрезидент США Камала Гарріс їде до Варшави, щоб вирішити непорозуміння, яке виникло після ініціативи уряду Польщі передати свої винищувачі у розпорядження уряду США.

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