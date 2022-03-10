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Данілов: ​Україна готувалася до вторгнення Росії з листопаду 2021 року, але не очікувала, що воно буде з Білорусі

При цьому українська влада готувалася до загострення на харківському, сумському, луганському і кримському напрямках.

Данілов: ​Україна готувалася до вторгнення Росії з листопаду 2021 року, але не очікувала, що воно буде з Білорусі
Фото: скріншот відео

Україна почала готуватися до вторгнення Російської Федерації ще в листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі.

Про це в ефірі "Свобода Live" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - пояснив він.

Секретар РНБО додав, що влада чітко розуміла, що вторгнення російських військ відбудеться, але зовсім не була готова до того, що це відбудеться з боку Білорусі.

"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - визнав Данілов.

Він також уточнив, що українська влада готувалася до загострення на харківському, сумському, луганському і кримському напрямках.

Нагадаємо, о 5-й ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про початок "спецоперації на Донбасі", після чого російська армія почала бомбити українські міста та селища по всій країні. Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі в "спецоперації РФ".

При цьому, 3 березня американські військові заявили, що, за їхніми даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 - було випущено з Білорусі.

Євросоюз розглядає режим Лукашенка в Білорусі як співучасника Росії у війні проти України.

На початку лютого Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, "якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі". Він також говорив, що "що війна з Україною триватиме максимум 3-4 дні".

Раніше Лукашенко закликав Захід не зв'язуватися із Союзною державою і заявив, що "Білорусь та Росія "ломануть так, що мало не здасться".

У 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

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