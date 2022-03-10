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ЧАЕС не отримує струм з території Білорусі, - Центр стратегічних комунікацій

Напередодні Міненерго Білорусі оприлюднило заяву, що подало напругу на лінію електропередач від Мозиря до Чорнобильської АЕС.

ЧАЕС не отримує струм з території Білорусі, - Центр стратегічних комунікацій

Чорнобильська АЕС не отримує струм з території Білорусі.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В "Енергоатомі" назвали фейком повідомлення білоруського Міненерго про те, що Чорнобильська атомна електростанція отримує електроенергію з території Білорусі", - зазначили в ЦСКІБ.

Напередодні Міненерго Білорусі заявило, що подало напругу на лінію електропередач від Мозиря до ЧАЕС.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення Чорнобильської АЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації.

9 березня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС, захопленій Росією.

Тим часом Офіс генпрокурора розслідує дії РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС за статтею "екоцид".

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