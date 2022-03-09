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Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго

Бойові дії унеможливлюють ремонтні роботи.

Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго

Унаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.

Про це у своєму телеграм-канал повідомило Укренерго.

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

"Укренерго моніторить ситуацію й інформуватиме про всі зміни”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Також стало відомо, що знеструмлено і місто Славутич.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС поки що зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор каже, що може підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У заяві МАГАТЕ зазначено, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працює весь час з моменту захоплення, Росія не дає змоги їх замінити. Персонал має обмежений доступ до води, їжі, ліків. 

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