У Дніпрі організували пункт обігріву та десятки опорних пунктів, які надають допомогу переселенцям

На залізничному вокзалі Дніпра розгорнули пункт обігріву для переселенців, поінформував заступник начальника ГО Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Пунктом обігріву можуть скористатися мешканці інших областей, які прибувають до Дніпра. Важливо, аби «люди могли комфортно дочекатися свого потяга», – наголосив Богоніс.

Він додав, що правоохоронці області несуть свою варту. «Наряди поліції працюють вдень і вночі. На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися, виїхали», – зазначив Володимир Богоніс.

Також у місті волонтери Дніпра згуртувалися задля допомоги українським військовим, бійцям територіальної оборони та переселенцям.

«По всьому місту розгорнули десятки опорних пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі», – передає Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робота волонтерів злагоджена та логістично вибудувана, переконують в ОДА. Кожен відповідає за свій напрямок. Допомогу надають і звичайні мешканці, і представники бізнесу. Завдяки такій підтримці волонтерський штаб, який спочатку займав два поверхи, нині розташований на чотирьох.

Наразі у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу. «Працюють майже цілодобово сотні людей», – зазначають в обласній адміністрації.