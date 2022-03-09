На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі організували пункт обігріву та десятки опорних пунктів, які надають допомогу переселенцям

Волонтери в місті згуртувалися. 

На залізничному вокзалі Дніпра розгорнули пункт обігріву для переселенців, поінформував заступник начальника ГО Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Пунктом обігріву можуть скористатися мешканці інших областей, які прибувають до Дніпра. Важливо, аби «люди могли комфортно дочекатися свого потяга», – наголосив Богоніс. 

Він додав, що правоохоронці області несуть свою варту. «Наряди поліції працюють вдень і вночі. На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися, виїхали», – зазначив Володимир Богоніс.

Також у місті волонтери Дніпра згуртувалися задля допомоги українським військовим, бійцям територіальної оборони та переселенцям. 

«По всьому місту розгорнули десятки опорних пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі», – передає Дніпропетровська обласна державна адміністрація. 

Робота волонтерів злагоджена та логістично вибудувана, переконують в ОДА. Кожен відповідає за свій напрямок. Допомогу надають і звичайні мешканці, і представники бізнесу. Завдяки такій підтримці волонтерський штаб, який спочатку займав два поверхи, нині розташований на чотирьох. 

Наразі у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу. «Працюють майже цілодобово сотні людей», – зазначають в обласній адміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також