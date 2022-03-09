Музей Матісса скасував виставку в Пекіні через зв'язки Китаю з Росією

Представники місцевої влади заблокували виставковий проєкт, заявивши, що не будуть підтримувати будь-яку співпрацю з китайськими культурними закладами.

Музей Матісса скасував виставку Matisse by Matisse у Центрі сучасного мистецтва UCCA в Пекіні. Про це повідомляє ArtReview.

Причиною такого рішення стала відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну. Виставка мала відкритись 26 березня і повинна була стати наймасштабнішою репрезентацією постімпресіоністів у Китаї на сьогодні. Пізніше виставку планували перемістити у шанхайський центр UCCA.

Утім французькі інституції, які надавали свої твори для цієї виставки, вирішили відкликати свою участь. Найбільше творів (280 робіт) мав надати Музей Матісса, який є державною установою Ле-Като-Камбрезі, містечка на півночі Франції. Представники місцевої влади заблокували проєкт, заявивши, що не будуть підтримувати будь-яку співпрацю з китайськими культурними закладами.

Нагадаємо, Китай утримався під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження вторгнення Росії в Україну і запропонував Путіну підтримку в критичній позиції щодо розширення НАТО.