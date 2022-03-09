​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
ГоловнаКультура

Музей Матісса скасував виставку в Пекіні через зв'язки Китаю з Росією

Представники місцевої влади заблокували виставковий проєкт, заявивши, що не будуть підтримувати будь-яку співпрацю з китайськими культурними закладами.

Музей Матісса скасував виставку в Пекіні через зв'язки Китаю з Росією
Фото: inexhibit.com

Музей Матісса скасував виставку Matisse by Matisse у Центрі сучасного мистецтва UCCA в Пекіні. Про це повідомляє ArtReview. 

Причиною такого рішення стала відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну. Виставка мала відкритись 26 березня і повинна була стати наймасштабнішою репрезентацією постімпресіоністів у Китаї на сьогодні. Пізніше виставку планували перемістити у шанхайський центр UCCA. 

Утім французькі інституції, які надавали свої твори для цієї виставки, вирішили відкликати свою участь. Найбільше творів (280 робіт) мав надати Музей Матісса, який є державною установою Ле-Като-Камбрезі, містечка на півночі Франції. Представники місцевої влади заблокували проєкт, заявивши, що не будуть підтримувати будь-яку співпрацю з китайськими культурними закладами.

Нагадаємо, Китай утримався під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження вторгнення Росії в Україну і запропонував Путіну підтримку в критичній позиції щодо розширення НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також