Обстріли окупантів пошкодили харківський будинок «Слово»

Обстріли російських військ пошкодили будинок «Слово», розташований у Харкові. Про це пише на своїй фесйбук-сторінці письменник Сергій Жадан.

«Снарядом пошкодило легендарний будинок “Слово”. Цілком закономірно для росіян: вони завжди нищили нашу культуру. Щоправда, цього разу в них нічого не вийде. Росіяни — варвари. А “Слово” ми відбудуємо», — написав Жадан.

Фото: wikipedia

Будинок «Слово» є об’єктом культурної спадщини України. Будівля у формі літери «С» зведена наприкінці 1920-х років архітектором Михайлом Дашкевичем. У ній був розташований кооператив літераторів, де жили і працювали представники Розстріляного відродження. До 1938 року репресували мешканців сорока квартир із шістдесяти шести.

До останнього часу в будинку "Слово" працювала літературна резиденція.

Нагадаємо, через обстріли на Київщині згоріла церква XIX століття. На стелі та в нефах будівлі зберігались оригінальні розписи 1873 року.