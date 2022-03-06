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"Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не з цього приводу", – легендарний британський гурт підтримав Україну

"Те, що відбувається, не викликає занепокоєння. Це кримінальне правопорушення, і до нього слід ставитися як до такого".

"Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не з цього приводу", – легендарний британський гурт підтримав Україну
Фото: deep-purple.com

Британський рок-гурт Deep Purple виступив на підтримку України. 

"Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не з цього приводу", – йдеться у публікації на сайті гурту.

"Як і багато інших виконавців, ми час від часу давали приватні концерти для шанувальників у різних країнах. Ми аполітичний гурт і жодним чином наші наміри не були політичними. Це була музика. Але це було раніше. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над невинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні", – заявив бас-гітарист Deep Purple Роджер Гловер.

Клавішник гурту Дон Ейрі звернувся особисто до заступника голови Ради безпеки Росії, експрезидента та колишнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва та на знак протесту повернув йому автограф, який отримав у 2011 році.

"Якщо наша заява означатиме, що ми більше ніколи не побачимо наших російських друзів, то це велика жертва, але це ніщо в порівнянні з тим, щоб більше ніколи не бачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера", – заявив вокаліст гурту Ієн Ділан.

"Те, що відбувається, не викликає занепокоєння. Це кримінальне правопорушення, і до нього слід ставитися як до такого. Сподіваюся, вторгнення армії Путіна в Україну (оскільки так воно і є) обернеться його остаточним крахом", – додав ударник Ієн Пейс.

Deep Purple – британський рок-гурт, утворений у лютому 1968 рокуу Гартфорді. Разом із Led Zeppelin та Black Sabbath їх вважають засновниками музичних стилів хард-рок й хеві-метал, хоча самі учасники гурту не відносять себе до якогось окремого жанру. Гурт унесений до книги рекордів Гіннеса, як один із найгучніших гуртів, та тих, що продали понад 100 мільйонів альбомів. Deep Purple займає 22 позицію в рейтингу програми "Найкращі виконавці хард-року» каналу «VH1»".

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